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Tekirdağ'da skandal! Yardım ettikleri yaşlı kadını soymaya gittiler

Demirören Haber Ajansı
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TEKİRDAĞ'da T.Z. (29) ile M.D. (25) adlı ikili, gün içerisinde alışverişten dönerken elindeki poşetleri alıp yardım ettikleri M.K.'nin (74) akşam evine giderek, bileziklerini zorla almaya kalkıştı. M.K.'nin çığlık atması üzerine kaçan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

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Çerkezköy'de alışverişten dönen, M.K. adlı yaşlı kadının yanına yaklaşan T.Z. ve M.D., ellerindeki poşetleri taşıyabileceklerini söyledi.

Akşam o eve gidip altınları çalmaya kalkıştılar

Bu kişiler, yardım teklifini kabul eden M.K.'nin poşetlerini evine kadar götürdü. Z.T. ve M.D., akşam saatlerinde M.K.'nin evine giderek zili çaldı. Kapıyı açan M.K.'yi iterek zorla içeri giren iki şüpheli, kadının kolundaki bilezikleri almaya çalıştı. M.K. çığlık atıp yardım isteyince, şüpheliler bilezikleri alamadan kaçtı.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliğini tespit edip, düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. T.Z. ile M.D., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Poliste sabıkaları olduğu ortaya çıktı

Öte yandan T.Z. ve M.D., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları süren şüphelilerden T.Z.'nin hırsızlık suçundan, M.D.'nin ise 'uyuşturucu kullanmak'tan poliste kaydı olduğu öğrenildi.

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