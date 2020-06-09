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AK Parti'den son dakika Ayasofya açıklaması! Temmuz'da gerekli adımları atacağız

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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Ayasofya'nın cami olarak tekrar kullanıma açılmasıyla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Muş "Danıştay'ın 2 Temmuz'da vereceği kararın ardından gerekli adımları atacağız" dedi.

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Ayasofya’nın müze statüsünden çıkarılarak yeniden cami olarak kullanıma açılması hakkındaki tartışmalar AK Parti’nin yeniden konuyu gündeme taşıması ile alevlendi.

AK Partili vekillerin de oylarıyla reddedildi
Tartışmaları grup önerisi olarak TBMM gündemine getiren İYİ Parti, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasını önerdi. Öneri parti temsilcilerinin konuşmalarının ardından AK Partili vekillerin de oylarıyla reddedildi.

Temmuzda gerekli adımları atacağız
Ret oyu sonrasında açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Şimdilik ret oyu veriyoruz ama temmuzda gerekli adımları atacağız” şeklinde bir açıklamada bulundu.

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