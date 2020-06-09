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Mersin'de doktora saygısızlık yapan çifte gözaltı

Demirören Haber Ajansı
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MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde, reçetesiz iğne yaptırmaya çalışan A.T. ile eşi S.T., kadın doktor T.T.'ye, "Doktor olmuşsunuz adam olamamışsınız", "Sizi boşuna dövmüyorlar" dedi. T.T.'nin şikayetçi olması üzerine çift, gözaltına alındı.

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MERSİN Çamlıyayla Devlet Hastanesine gelen ve A.T. ile eşi S.T., iddiaya göre, aile hekimi doktor T.T.'ye reçetesiz iğne yaptırmak istedi. T.T., reçetesiz iğne yapamayacağını söyleyince; A.T. ve eşi S.T., "Doktor olmuşsunuz adam olamamışsınız", "Sizi boşuna dövmüyorlar" gibi sözler söyleyerek bağırmaya başladı.

Bunun üzerine T.T., İlçe Emniyet Amirliğine giderek şikayette bulunup, çiftten şikayetçi oldu. Polis ekiplerince soruşturma açılan A.T. ve S.T., gözaltına alınıp, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. İfadeleri alınan A.T. ile eşi S.T., serbest bırakıldı.

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