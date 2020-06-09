HABER /  HDP
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

HDP'li Leyla Güven tahliye edildi

ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

HDP Hakkari milletvekilliği düşürüldükten sonra Diyarbakır'da gözaltına alınıp tutuklanan Leyla Güven tahliye edildi.

Abone ol

Milletvekilliği düşürülerek tutuklanan HDP'li Leyla Güven, kalan bir aylık cezası, tutuklu yargılandığı başka bir dosyadan mahsup edilerek tahliye edildi.

KCK Ana Davası'ndan aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının Meclis Genel Kurulu'na taşınmasıyla vekilliği düşürülerek tutuklanan Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, tutuklu bulunduğu Diyarbakır Kadın Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

Denetimli serbestlik başvuru reddedildi
Hüküm giydiği davadan 4 yıl 8 buçuk ay cezaevinde kalan Güven'in kalan bir aylık cezasının denetimli serbestlik kapsamına alınması için yapılan başvuru reddedildi.

Avukatları mahsup başvuru yaptı
Bunun üzerine Güven'in avukatları, kalan bir aylık hapis cezasının Güven'in tutuklu yargılandığı ancak henüz hüküm kurulmadığı başka bir dosyadan mahsubu için başvuruda bulundu. Geçen hafta yapılan başvuruda, kalan cezasının tutuklu yargılandığı ve halen devam eden dosyadan mahsup edilmesi talebi yerinde bulunarak, Güven'in tahliyesine karar verildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Gökhan Gönül Fenerbahçe ile anlaştı mı?
Süleyman Özışık'tan olay HDP yorumu
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
9 Haziran Türkiye'deki koronavirüsü vaka ve ölü sayısı açıklandı
Nikah ve düğün salonlarının açılacağı tarih belli oldu
65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağında yeni karar! Erdoğan açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
AB ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 3,2 küçüldü
Mersin'de doktora saygısızlık yapan çifte gözaltı
İspanya'da son iki gündür koronavirüsten yeni ölüm rapor edilmedi
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı çok daha fazla olabilir
İzmir'de 3.8 büyüklüğünde deprem oldu
DGS sınav ücreti kaç para hangi bankaya ödeme yapılacak?
Yorumlar