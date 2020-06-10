TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi

TBMM Kurulu'nda, çarşı ve mahalle bekçileri düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri sırasında CHP'li Özgür Özel ile MHP milletvekili Olcay Kılavuz arasında arasında gerginlik yaşandı. Yumruklaşmaya varan tartışma sonrası oturuma ara verildi.

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Meclis'te mahalle bekçileri kanunu görüşülürken, CHP'li Özgür Özel ile MHP milletvekili Olcay Kılavuz arasında yumruklaşmaya varan gerginlik çıktı.

TBMM Genel Kurulunda çarşı ve mahalle bekçileri düzenlemesine ilişkin kanun teklifi görüşmeleri sürüyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel kanun teklifinin temel kanun teklifi olarak görüşüldüğünü ve kendilerine söz hakkı verilmediğini ifade etti. Bunun üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Özel'e tepki gösterdi. CHP milletvekilleri sıralara vurmaya başladı. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş oturuma ara verdi.

Yumruklaşma yaşandı

Özel, komisyon sıralarına giderek komisyon üyelerine tepki gösterdi. Bu sırada MHP milletvekilleri Özel tepki gösterdi. Yumruklaşmaya varan gerilim sırasında her iki partiden bazı milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Kavganın yatışmasının ardından CHP milletvekilleri kendi aralarında toplantı yaptı.

Kavga sonrası Özgür Özel açıklama yaptı

Gerginlik sonrası açıklama yapan CHP'li Özel, "Önergelerdeki konuşma hakkımızı elimizden almaya çalıştılar. İçeriye doğru giderken MHP'li Olcay Kılavuz bana yumruk atmaya çalıştı. Hafif bir darbe aldım. Olcay Bey'in ciddi bir yaralanması var. Arkadaşlarımızın müdahalesiyle, alçakça yapılan saldırı püskürtüldü." ifadelerini kullandı.