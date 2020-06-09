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e-Devlet'te "Araçlarım" hizmetiyle işlemler tek sayfadan yapılabilecek

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e-Devlet üzerinden kullanıma sunulan "Araçlarım" hizmetiyle araç sahiplerine büyük kolaylık sağlandı. Daha önceden 15 farklı hizmet için ayrı sayfalardan yapılan işlemler, uygulama ile tek bir çatı altında toplandı

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet üzerinden yeni "Araçlarım" hizmetiyle vatandaşların hiçbir yere gitmeden birçok bilgiyi tek ekran üzerinden görüntüleyerek ödeme işlemlerini yapabileceğini bildirdi. Daha önce e-Devlet'te yer alan 15 farklı hizmet için ayrı sayfalarda işlem yapılıyordu.

"Artık tek bir noktadan ulaşılabilecek"
Koç, e-Devlet'ten araçlara ilişkin yapılan sorgulama verilerine değinerek "Araç plakasına yazılan cezalara yönelik sorgulama 83 milyondan fazla, araç sorgulama işlemi yaklaşık 25 milyon, HGS hesap bilgileri sorgulama işlemi de yaklaşık 18 milyon defa yapıldı. Yıl içerisinde yoğun olarak kullanılan bu hizmetlere artık tek bir noktadan ulaşılabilecek." ifadelerini kullandı.

"Tüm ödemeler kolaylıkla yapılabilecek"
Daha önce Gelir İdaresi Başkanlığı altında kimlik doğrulamayla ulaşılabilen hizmetlerin de artık aynı sayfada görüntüleneceğini aktaran Koç, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız, 'Araçlarım' hizmetiyle hiçbir yere gitmeden sigorta, ceza, muayene, otoyol geçişi ve borç durumu gibi birçok bilgiyi tek ekran üzerinden görüntüleyerek bunlara ilişkin ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecek. Ödeme işlemleri için özel bir hizmet sayfası da hazırlandı. Araç muayene ve egzoz gazı emisyon ölçüm raporlarını inceleyebilecek. Artık 'Araçlarım' sayfasında gözüken tüm ceza ödemeleri kolaylıkla yapılabilecek."

Vatandaşın hayatı kolaylaştırılıyor
Öte yandan birbirleriyle alakalı hizmetler için de benzer hizmet sayfalarının geliştirileceğine dikkati çeken Koç, e-Devlet kullanımının her geçen gün daha pratik ve etkin olmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı. Koç, 5 binden fazla hizmetin yer aldığı e-Devlet Kapısı'nda her geçen gün yeni hizmetleri etkin kılarak vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını kaydetti.

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