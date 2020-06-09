HABER /  EKONOMİ
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

BDDK'dan yurt içi turizmi desteklemeye yönelik adım

Anadolu Ajansı
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yurt içi havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında kredi kartı taksit sınırını 12 aydan 18 aya yükseltti.

Abone ol

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme sürecinde vatandaşa finansman kolaylığı sağlamak ve yurt içi turizmi desteklemek amacıyla yeni bir karar aldı.

BDDK tarafından yapılan açıklamada, kurulun 09 Haziran 2020 tarihli ve 9053 sayılı kararı ile 11 Ocak 2019 tarihli ve 8198 sayılı kurul kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verildiği bildirildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Antalya'da postacı kokuyu fark edince yalnız yaşayan avukat ölü bulundu
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 113 bin 125'e yükseldi
e-Devlet'te "Araçlarım" hizmetiyle işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 5 isimle yollar ayrıldı
Ayasofya cami yapılacak mı? AK Parti'li Mehmet Muş Haziran'ı işaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda Trump'a bu soruyu sordu!
ÖNCEKİ HABERLER
Yurt dışından cep telefonu getirenler dikkat! Ticaret Bakanlığı karar verdi
Burundi Devlet Başkanı hayatını kaybetti
'‪CHP bir itikad meselesidir, asırlar geçse de din düşmanlığı geçmez'
Tekirdağ'da skandal! Yardım ettikleri yaşlı kadını soymaya gittiler
Datça'da 3 gündür kayıptı inşaatta ölü bulundu
Vakıfbank destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama ekranı-2020
Yorumlar