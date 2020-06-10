Valiler kararnamesi 2020 Haziran yeri değişen valiler tam isim listesi

Valiler kararnamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. 2020 haziran ayı valiler kararnamesine göre 33 ilin valisi değişti 17 ilin valisi merkezde kaldı. Atama kararlarına göre Yavuz Selim Köşger İzmir Valisi, Süleyman Elban Adana Valisi, Münir Karaloğlu da Diyarbakır Valisi olarak atandı. İşte il il valiler kararnamesine göre atanan yeni isimler...

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Valiler kararnamesi son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile açıklandı. 33 ilin valisi değişirken 17 vali merkezde kaldı. Bazı Kaymakamlar ve yüksek düzey bürokratlar vali olarak atandı.

İçişleri Bakanlığı, Valiler Kararnamesi üzerindeki çalışmasını geçtiğimiz günlerde tamamlayarak Cumhurbaşkanlığına gönderdi. Cumhurbaşkanlığı, kararname üzerine bir süre çalışarak 'Valiler Kararnamesi'nin son şeklini verdi.

İşte kararnamede yer alan isimler: