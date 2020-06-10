İlker Başbuğ’un ifadesinin alınması için talimat yazısı gönderildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un ifadesinin alınması için İstanbul Anadolu Başsavcılığı'na talimat yazısı gönderdi.Abone ol
Başsavcılık, 6 AK Partili’li ismin yaptığı suç duyurusu üzerine eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir adım attı.
'Siyasiler araştırılsın' demişti
Başbuğ, FETÖ'nün siyasi ayağı için “26 Haziran 2009'daki kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın” demişti.
"Bu boru göstermeye benzemez"
Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Bu boru göstermeye benzemez, parlamentonun hukuku boru ile sindirilemez” diyerek AK Parti'li milletvekillerini suç duyurusunda bulunmaya davet etmişti.
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