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İlker Başbuğ’un ifadesinin alınması için talimat yazısı gönderildi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un ifadesinin alınması için İstanbul Anadolu Başsavcılığı'na talimat yazısı gönderdi.

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Başsavcılık, 6 AK Partili’li ismin yaptığı suç duyurusu üzerine eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir adım attı.

'Siyasiler araştırılsın' demişti

Başbuğ, FETÖ'nün siyasi ayağı için “26 Haziran 2009'daki kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın” demişti.

"Bu boru göstermeye benzemez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Bu boru göstermeye benzemez, parlamentonun hukuku boru ile sindirilemez” diyerek AK Parti'li milletvekillerini suç duyurusunda bulunmaya davet etmişti.

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