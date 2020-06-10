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Koca, eşini ve kaynanasını bıçakladı, kaynanası da onu bıçakladı

İhlas Haber Ajansı
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ELAZIĞ’da boşanma aşamasında olan eşini ve kaynanasını bıçaklayan şahıs kaçarken, kaynanası tarafından bıçaklanınca bir alt sokakta yere yığıldı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Olay, merkez Rızaiye Mahallesi Şehit Astsubay Fatih Özmen Sokakta bulunun bir apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. ( 40), boşanma aşamasında olan 34 yaşındaki eşi A.D.’nin (34) kaldığı kayın validesinin evine geldi.

Dehşet saçtı kaynanadan darbe aldı
Sözde konuşmak için eve girmeye çalışan koca, eşini boğazından, kayın validesi Ş.B.’ yi ise bacağının üst tarafından bıçakladı. O esnada kayın valide de de eline geçirdiği bıçak ile damadını sırtından bıçaklayarak yaraladı. Şüpheli koca yaralı kaçarken, ağır yaralanan eşi ve kayın validesi komşuların çağırdığı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı koca alt sokakta yere yığıldı
Yaralı olarak kaçan koca A.D. ise bir alt sokakta yere yığıldı.Çevredekilerin polis ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine yaralı koca ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.


Çocuklar devlet korumasına alındı
Bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başlayan çiftin 3 çocuğu olduğu ve devlet korumasına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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