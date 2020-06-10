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Matematikçiler çözdü FETÖ'nün şifreleme yöntemleri ortaya çıkartıldı

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FETÖ’den yakalanan denizci bir yüzbaşı, örgütün askeri sınavlarda üyelerine şifreli bir aday numarası verdiğini itiraf etti. Şifreleri çözen ODTÜ’den matematik uzmanları, “Numaraların böyle hazırlanması Milli Piyango çekilişlerinde arka arkaya 10 kez büyük ikramiye kazanmış olma olasılığından küçüktür” raporu verdi.

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Denizci yüzbaşı E.A. 2017 yılında FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. Ankesörlü telefonlarla aranmış, yakalanmıştı. Savcılıkta itirafçı olmak istediğini söyledi. Yüzbaşı E.A.’nın anlattıkları, sınav sorularını çalıp örgüt üyelerinin sınavlarda başarılı olmasını sağlayan FETÖ’nün özel şifreleme yöntemiyle ilgiliydi.

En yüksek notla okula seçiliyordu
Hürriyet'in haberine göre; askeri okul mülakatlarından önce adaylar şifreleniyor, şifreli aday FETÖ’cü subaylar tarafından verilen en yüksek notla okula seçiliyordu. Mülakat heyetinin tamamı FETÖ’cü olmasa da, FETÖ’cülerin verdikleri notlarla adayların mülakatı geçmeleri sağlanıyordu. E.A. itiraflarında örnekler de verdi. Mesela bir yıl aday numaralarının sonu çift rakamlar olan öğrenciler okula girmişti, başka bir yıl ise aday numaralarının toplamı 21 olan öğrenciler.

Adayların numaraları incelemeye alındı
E.A.’nın anlattıkları FETÖ operasyonlarının merkez üssü olan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nda mercek altına alındı. Ancak iddiaların bilimsel olarak da kanıtlanması gerekiyordu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Matematik Enstitüsü’nden bilirkişiler sınavları ve adayların numaralarını incelemeye aldı.

Şifreleme yöntemleri ortaya çıkartıldı
İki yıl sonunda tüm sınavlardaki şifreleme yöntemleri ortaya çıkartıldı. Bilirkişi heyeti 13 Aralık 2019’da yazdığı raporda bu aday numaralarının tesadüfen verilmiş olamayacağını belirterek, “Milli Piyango çekilişlerinde arka arkaya 10 kez büyük ikramiye kazanmış olma olasılığından küçüktür” dedi. Rapora göre örgüt 2005, 2011 ve 2012 yıllarında yapılan hava astsubay sınavlarında öğrencilere şifreli numaralar vermişti.

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