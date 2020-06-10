ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd toprağa verildi tabuttaki detay bomba
Minnesota kentinde, polisin boynuna bastırması sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd, memleketi Houston'da toprağa verildi. George Floyd'un tabutundaki detay dikkatlerden kaçmadı.
ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd, kendisi için üç farklı eyalette düzenlenen 3 cenaze töreninin ardından Texas'ın Houston kentinde toprağa verildi.
Memorial Gardens Mezarlığı'nda defnedildi: Floyd, Houston'daki North Fountain of Praise Kilisesi'nde bugün son defa aile yakınları için düzenlenen özel merasimin ardından annesi Larcenia Floyd'un mezarının da bulunduğu Memorial Gardens Mezarlığı'nda defnedildi.
Binlerce insan siyahi Amerikalı Floyd'un tabutunu ziyaret etti: Amerika'da polis şiddetine karşı tepkilerin sembolü haline gelen Floyd için düzenlenen cenaze törenlerinin ilki perşembe günü öldürüldüğü Minneapolis kentinde, ikincisi cumartesi günü doğum yeri olan North Carolina eyaletinde, üçüncüsü ise memleketi Houston'da düzenlenmiş, üç ayrı törende de binlerce insan siyahi Amerikalı Floyd'un tabutunu ziyaret ederek saygı duruşunda bulunmuştu.
Biden'den başsağlığı mesajı: Cenaze törenine bir video kaydı gönderen, ABD'de Demokrat Başkan adayı Joe Biden'de Floyd'un ailesine başsağlığı diledi. Biden, adalet ve eşitlik vurgusu yaptığı mesajında, "George Floyd için adalet gerçekleştiğinde Amerika'da gerçekten ırksal adalete doğru yola çıkmış olacağız." ifadelerini kullandı.