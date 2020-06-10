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Fenerbahçe'de Tahir Karapınar antrenmana katıldı

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Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürürken yeni teknik adam Tahir Karapınar, takımın başında ilk idmana çıktı.

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Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenman; göreve yeni getirilen Tahir Karapınar, Volkan Demirel, Mehmet Aurelio, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde saat 19.00’da ısınma ve kuvvet antrenmanıyla başladı.

Ardından dar alanda yapılan pas çalışmasıyla devam eden idman, yine dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

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