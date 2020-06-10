Quaresma Beşiktaş'a geri dönecek mi?

Beşiktaş'a geri döneceği konuşulan Ricardo Quaresma, hakkında çıkan transfer dedikodularına nokta koydu.

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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a geri döneceği iddialarına Instagram hesabından yaptığı açıklamayla cevap verdi.

''kimseyle konuşmadım"

Kendisinin Beşiktaş'tan kimseyle bir görüşme yapmadığını kaydeden tecrübeli oyuncu, "Beşiktaş'a ve taraftarına olan büyük sevgim ve saygım biliniyor. Onlara her zaman güvenebileceğimi biliyorum, hep benim yanımdalar. Kulüplerin ve oyuncu menajerlerinin özel olarak konuşmaları doğaldır ancak ben bugüne kadar Beşiktaş'a olası bir geri dönüş ile ilgili kimseyle konuşmadım" dedi.

"Kelepir diye bir dövme yok''

Tecrübeli oyuncu ayrıca, Kasımpaşa'ya teşekkür ederken, "Kasımpaşa, bu zorlu dönemde bana ve tüm takıma karşı örnek olacak şekilde yaklaştı. Yöneticileri bu süreç nedeniyle tebrik etmek lazım. Geleceğim yazılmıştır, 2 şey kesin; şu anda iyi durumdayım ve vücudumda "kelepir" diye bir dövme yok" ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 36 yaşındaki oyuncunun adı eski kulübü Porto ile de anılıyor.