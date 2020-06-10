Karne ne zaman alınacak 2020 MEB açıklaması

Koronavirüs nedeniyle öğrenciler mart ayından beri okula gidemiyor eğitim online olarak EBA üzerinden yapılıyor. Uzaktan eğitim 18 Haziran'da sona erecek. Peki bu sene karne alınacak mı, 2020 yılında karneler ne zaman alınacak?

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Öğrenciler 2019-2020 eğitim yılına koronavirüs nedeniyle mart ayında zorunlu ara vermek zorunda kaldı. Eğitim-öğretim dönemi içinde yapılan bir çok değişiklik gündemde yer alırken eğitim telafi eğitimleri ile devam edecek. Bu süreçte pek çok öğrenci ve veli de karnelerin alınacağı tarihi merak ediyor. Peki, Karneler ne zaman alınacak? Bu yıl karne verilecek mi? Uzaktan eğitim ne zaman bitiyor? Telafi eğitimi ne zaman başlıyor? İşte eğitim süreci ile ilgili merak edilenler...

UZAKTAN EĞİTİM HANGİ TARİHTE BİTİYOR?

Uzaktan eğitim 19 Haziran itibarıyla sona eriyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılı ise eylül ayında başlayacak. Öte yandan karne verilip verilmeyeceği hakkında yakın zamanda resmi bir açıklama yapılmadı.

TELAFİ EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılında destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek.



BU YIL KARNELER VERİLECEK Mİ?



Geçtiğimiz dönemin notları üzerinden bir üst sınıfa geçecek öğrenciler için bu yıl karne verilip verilmeyeceği konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan herhangi resmi bir açıklama yapılmadı.