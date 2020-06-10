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Fırsatçılar iş başında! Araç kiralamada yüzde 60 artış yaşandı

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Pandemiyle birlikte düşen toplu taşıma kullanımı ve yükselen araç fiyatları vatandaşları araç kiralamaya yöneltti. Aylık kiralamada yüzde 60'a varan artışlar gerçekleşti.

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Tüm dünyada etki olan koronavirüs salgını nedeniyle birçok insan artık ulaşımda toplu taşımayı tercih etmiyor. Bunun yanında otomobil fiyatları da bir hayli artınca araç kiralamaya olan talep de artmaya başladı.

Enterprise, koronavirüs salgınıyla birlikte değişen ulaşım alışkanlıklarını ve araç kiralama sektöründeki güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Yeni normalin araç sahipliği ve ulaşım süreçlerindeki alışkanlıklarını değiştirecek mobilite ihtiyaçları ortaya koyduğunu belirten Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, dikkat çekici açıklamalar yaptı.

"Araç kiralamalarda yüzde 60 artış'' 

Pandeminin ardından insanların gerek şehir içi gerekse şehirler arası her türlü toplu taşımaya olan talebinin hızla azaldığını vurgulayan Özarslan Tangün, “Haziran ayı itibariyla minibüs ve SUV araç kiralamalarında çok ciddi artışlar yaşandı. Çünkü, insanlar ailece seyahatlerini uçak veya otobüslerden bireysel kiralamaya yönlendirdi. Özellikle aylık kiralamada geçen yıla göre yüzde 60’a varan artışlar yaşadık.” diye konuştu.

Koronavirüs süreciyle birlikte online taleplerin de arttığına dikkat çeken Özarslan Tangün, online rezervasyonlarda geçen yıla göre yüzde 90’a varan artış yaşandığını belirtti.

Haziran ayına kadar olan sürecin daha çok ihtiyaçları karşılamaya yönelik kiralamalardan oluştuğunun altını çizen Tangün, yaptığı sektörel değerlendirmede ise, “Normalleşme süreciyle birlikte, haziranda beklediğimizin üzerinde bir talep var. Ancak yurt dışında gelen turist sayısı bu sene doğal olarak beklediğimiz gibi olmayacak. Bireysel kiralamada, neredeyse işlerin üçte birini yurt dışından gelen turistler oluşturuyor.

Ama yurt içindeki talep, özellikle seyahat kısıtlamalarının da azalmasıyla gözle görülür bir iyileşme gösterdi. 2020 döneminde yerli turizmin daha hareketli olacağına inanıyoruz. Şehir içi ve şehirler arası toplu taşımaya olan talebin kiralamaya yönelmesiyle birlikte yurt içinin, yurt dışından gelmeyen müşterinin bir bölümünü kompanse edeceğini düşünüyoruz.

Turizmde normalleşmenin 2021’de yaşanacağını ve önümüzdeki yıl beklentinin üzerinde bir turizm talebiyle karışılacağımızı tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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