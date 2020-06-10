'Sağlıkçılar bize yük oldu' diyen Zonguldak Valisi Bektaş merkeze alındı!

Valiler Kararnamesi ile 17 ilin valisi merkeze alındı. Merkeze alınan isemler arasında "Sağlık çalışanları kendilerini koruyamadı, bize yük oldular" diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş da var...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, 41 ilin valisi değişirken, Sağlık çalışanlarıyla ilgili sözleri nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın da aralarında bulunduğu 17 Vali merkeze alındı. Muğla Valisi Esengül Civelek ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.

Vali Bektaş ne demişti?

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş merkeze çekildi. Vali Bektaş, Nisan ayında düzenlediği basın toplantısında sağlık çalışanlarıyla ilgili sözleri nedeniyle eleştirilmişti. Vali Bektaş "Her türlü tedbir alınmasına rağmen maalesef sağlıkçılarımız kendilerini koruyamadılar. Tüm arkadaşlarımızı uyardık. Bu bizim faturamızı ağırlaştıran olay oldu. Normalde sağlıkçılarımızın bize götürdüğü yük olmasaydı bugün belki de geri dönüşü konuşuyor olacaktık." demişti.

Tepkiler üzerine özür dilemişti

Bu sözler kamuoyunda tepkiye yol açtı. Vali Erdoğan Bektaş, konuyla ilgili yazılı açıklamasında sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunarak sağlık çalışanlarından "Konuşmanın basına yansımasıyla konuşmada sağlık çalışanlarımızı, kastı aşsa da üzecek, yanlış anlamaya uygun ifadelerin telaffuz edildiği ortaya çıkmıştır. Tabii ki konunun asıl sahibi sağlık camiasını üzmek gibi bir kasıt asla söz konusu değildir. Her şeye rağmen bu sıkıntılı günlerde sağlık çalışanlarımızın üzülmesine sebep olmuşsak, kendilerinden açık yüreklilikle özür diliyorum." demişti.