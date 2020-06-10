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Emre Belözoğlu: Inter beni izlerken daha iyisini gördü

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Emre Belözoğlu, "Inter scoutları beni izlemeye geldiklerinde beni izlerken benden daha iyi bir oyuncuyu gördüklerini söylediler. O da Okan ağabeydi.'' dedi.

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Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk,  geçmişte Inter'de oynadıkları dönem ve Emre Belözoğlu'nun sezon sonu hedeflerine dair Dougout'a açıklamalarda bulundu.

''Inter beni izlerken daha iyi bir oyuncu gördü''
Galatasaray'dan Inter'e transfer sürecini anlatan Emre Belözoğlu, "Inter scoutları beni izlemeye geldiklerinde beni izlerken benden daha iyi bir oyuncuyu gördüklerini söylediler. O da Okan ağabeydi. O yüzden Okan ağabeyle beraber transfer olduk ikimizde." dedi.

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