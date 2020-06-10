HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Selçuk Bayraktar gece yarısı açıkladı milli havacılık tarihinde rekor

ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yerli milli bir hava aracı TB2 İHA ile ilgili paylaşımda bulunarak "Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru daha kırıldı" dedi.

Abone ol

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

200 bin saat görev yaptı

Selçuk Bayraktar, TB2 İHA'nın 200 bin saat görev yaptığını dile getirerek, bunun Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru olduğunu ifade etti.

Yabancılardan övgü

Türkiye’nin son İdlib harekâtını takiben (Şubat 2020, Bahar Kalkanı Harekâtı) küresel strateji çevreleri, Türk silahlı insansız hava araçlarının Suriye Arap Silahlı Kuvvetlerinin Rus yapımı Pantsir (SA-22) hava savunma sistemlerini başarılı bir şekilde avlamasına dikkat kesildi. Öyle ki, askeri bilimler alanında tanınmış bir mecra olan The National Interest, harekatın ardından “Türkiye, Orta Doğu’nun En Yeni İnsansız Hava Araçları Süper Gücüdür” başlıklı bir makale bile yayınladı.

Daha ağır platformlar yolda

Türk savunma firmaları bir süredir sahaya daha ağır sistemler sürmek için büyük çabalar ortaya koyuyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki ana insansız hava araçları olan Bayraktar TB-2 ve Anka, sırasıyla, 55 ve 200 kiloluk harp yükü taşıma kapasitesine sahipler. Bununla birlikte, Roketsan tarafından üretilen MAM-L gibi küçük ve akıllı çözümler, bu platformların harp sahasındaki etkinliklerini ciddi biçimde artırıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 2020’lerde gelecek platformları ise gerçekten farklı bir yetenek ortaya koyacak.

“Akıncı” bu konuda azami dikkati hak ediyor. Bayraktar TB-2’nin üreticisi Baykar tarafından tasarlanan ve üretilen Akıncı, bin 350 kiloluk faydalı yük kapasitesine sahip olacak. Harp yükü kapasitesindeki bu büyük artış, platformun, 250 kilometrelik menzile sahip SOM-A milli seyir füzesi gibi oyun değiştirici mühimmatları taşımasına imkân tanıyacak.

İlgili Haberler
Danimarka gazetesi yazdı Türk SİHA'ları Libya'da savaşın seyrini değiştirdi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bursa'da görenler gözlerine inanamıyor alev alev yanan çeşmeden kana kana su içiyorlar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Valiler Kararnamesi açıklandı! 17 vali merkeze çekildi dikkat çeken isimler var
PKK'nın infazcısı Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul havadan yok edildi
Suç mağdurları için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de
Matematikçiler çözdü FETÖ'nün şifreleme yöntemleri ortaya çıkartıldı
5 kişiyi öldüren sanık, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı kararı
ÖNCEKİ HABERLER
Quaresma Beşiktaş'a geri dönecek mi?
İlker Başbuğ’un ifadesinin alınması için talimat yazısı gönderildi
Fenerbahçe'de Tahir Karapınar antrenmana katıldı
Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor! 3 takımdan birine gidecek
Koca, eşini ve kaynanasını bıçakladı, kaynanası da onu bıçakladı
Devlet anaokulları kayıtları ne zaman kaç aylık çocuklar alınıyor?
Yorumlar 1 yorum