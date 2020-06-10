Selçuk Bayraktar gece yarısı açıkladı milli havacılık tarihinde rekor

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yerli milli bir hava aracı TB2 İHA ile ilgili paylaşımda bulunarak "Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru daha kırıldı" dedi.

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Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

200 bin saat görev yaptı

Selçuk Bayraktar, TB2 İHA'nın 200 bin saat görev yaptığını dile getirerek, bunun Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru olduğunu ifade etti.

Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru daha kırıldı.. #BayraktarTB2

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S abırla

A şkla

A zimle

T ürkiye için..

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Göklerde görevde...

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Bu Milli bir hava aracıyla uçulan en uzun görev saati..

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Semalarımızda Hür ve Özgür...

⠀#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/o2rVs55F2h — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) June 9, 2020

Yabancılardan övgü

Türkiye’nin son İdlib harekâtını takiben (Şubat 2020, Bahar Kalkanı Harekâtı) küresel strateji çevreleri, Türk silahlı insansız hava araçlarının Suriye Arap Silahlı Kuvvetlerinin Rus yapımı Pantsir (SA-22) hava savunma sistemlerini başarılı bir şekilde avlamasına dikkat kesildi. Öyle ki, askeri bilimler alanında tanınmış bir mecra olan The National Interest, harekatın ardından “Türkiye, Orta Doğu’nun En Yeni İnsansız Hava Araçları Süper Gücüdür” başlıklı bir makale bile yayınladı.

Daha ağır platformlar yolda

Türk savunma firmaları bir süredir sahaya daha ağır sistemler sürmek için büyük çabalar ortaya koyuyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki ana insansız hava araçları olan Bayraktar TB-2 ve Anka, sırasıyla, 55 ve 200 kiloluk harp yükü taşıma kapasitesine sahipler. Bununla birlikte, Roketsan tarafından üretilen MAM-L gibi küçük ve akıllı çözümler, bu platformların harp sahasındaki etkinliklerini ciddi biçimde artırıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 2020’lerde gelecek platformları ise gerçekten farklı bir yetenek ortaya koyacak.

“Akıncı” bu konuda azami dikkati hak ediyor. Bayraktar TB-2’nin üreticisi Baykar tarafından tasarlanan ve üretilen Akıncı, bin 350 kiloluk faydalı yük kapasitesine sahip olacak. Harp yükü kapasitesindeki bu büyük artış, platformun, 250 kilometrelik menzile sahip SOM-A milli seyir füzesi gibi oyun değiştirici mühimmatları taşımasına imkân tanıyacak.