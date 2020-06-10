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Dolarda düşüş trendi son buldu! Yukarı yönlü hareket başladı

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Dolar/TL'deki düşüş trendi yerini hafif yukarı yönlü bir görünüme bıraksa da 6.80 seviyesinin altında kalmaya devam ediyor.

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10 Haziran sabahı dolar kuru 6.7858 TL'den işlem görüyor. Bugün piyasalarda işsizlik rakamları ve akşam Fed'in toplantısı sonrası yapılacak yönlendirmeler izlenecek. 

Hafif yukarı yönlü hareket

Türkiye'nin Merkez Bankası ve BDDK ile aldığı önlemlerle birlikte doların da küresel anlamda değer kaybıyla dolar/TL 7.26'dan dönerek 6.60'lara kadar gerilemişti. Kur, son dönemde hafif yukarı yönlü hareketini sürdürse de 6.80 altında işlem görmeye devam ediyor.

Altında son durum

1585 direncini kıramayan spot altın tekrar 1700 dolara çıktı ve 1715 dolardan işlem görüyor. Gram altın fiyatı ise 366 TL'ye indikten sonra yeniden 375 TL seviyesini test ediyor.

  • Çeyrek altın: 615,40 lira
  • Yarım altın: 1.228,60 lira
  • Gram altın: 374,27 lira
  • Cumhuriyet altın: 2.453,40 lira

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