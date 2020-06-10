Twitter’da onaylanmış hesap özelliği mavi tik geri geliyor

Sosyal medya platformu Twitter onaylamış hesap özelliğini yeniden milyonlarca kullanıcısının kullanımına sunmaya hazırlanıyor.

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Mikro blog devi Twitter milyonlarca kullanıcısını yakından ilgilendiren bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

Popüler mikro blog devi Twitter'ın geçtiğimiz yıllarda ünlü isimlerin kullanımına sunduğu verified account (onaylanmış hesap) özelliği tüm kullanıcılarına açmıştı.

Ancak mikro blog platformu daha sonra bu özelliğini askıya alma kararı almıştı. Şirkete yakın kaynalara dayandırılan haberlere göre Twitter söz konusu özelliği yeniden kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

İngiliz yayın kuruluşu Daily Mail’de yer alan habere göre, Twitter’ın bu projesine ait ekran görüntüleri ortaya çıktı. Ancak bu özelliğin kullanıcılara ne zaman sunulacağı için ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

Onaylanmış hesap almak için izlenmesi gereken adımlar

Hesabınızı Twitter'a onaylatmak için ise bazı kriterleri yerine getirmeniz gerekiyor. İşte adım adım izlenmeniz gerekenler:

1- Geçerli bir profil fotoğrafı

2- Doğrulanmış telefon numarası

3- Twitter hesabının tüm kullanıcılara açık olması (Gizli bir Twitter profiline sahip olmamak)

4- Varsa kişisel blog sayfanız veya web sitenizin adresi

5- Twitter profilinde bulunun biyografi bölümünün doldurulmuş olması

6- Doğrulanmış elektronik posta adresi