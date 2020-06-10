HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Twitter’da onaylanmış hesap özelliği mavi tik geri geliyor

ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

Sosyal medya platformu Twitter onaylamış hesap özelliğini yeniden milyonlarca kullanıcısının kullanımına sunmaya hazırlanıyor.

Abone ol

Mikro blog devi Twitter milyonlarca kullanıcısını yakından ilgilendiren bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

Popüler mikro blog devi Twitter'ın geçtiğimiz yıllarda ünlü isimlerin kullanımına sunduğu verified account (onaylanmış hesap) özelliği tüm kullanıcılarına açmıştı. 

Ancak mikro blog platformu daha sonra bu özelliğini askıya alma kararı almıştı. Şirkete yakın kaynalara dayandırılan haberlere göre Twitter söz konusu özelliği yeniden kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

İngiliz yayın kuruluşu Daily Mail’de yer alan habere göre, Twitter’ın bu projesine ait ekran görüntüleri ortaya çıktı. Ancak bu özelliğin kullanıcılara ne zaman sunulacağı için ise henüz bir bilgi bulunmuyor. 

Onaylanmış hesap almak için izlenmesi gereken adımlar

Hesabınızı Twitter'a onaylatmak için ise bazı kriterleri yerine getirmeniz gerekiyor. İşte adım adım izlenmeniz gerekenler: 

1- Geçerli bir profil fotoğrafı 

2- Doğrulanmış telefon numarası

3- Twitter hesabının tüm kullanıcılara açık olması (Gizli bir Twitter profiline sahip olmamak) 

4- Varsa kişisel blog sayfanız veya web sitenizin adresi 

5- Twitter profilinde bulunun biyografi bölümünün doldurulmuş olması 

6- Doğrulanmış elektronik posta adresi 

SON DAKİKA HABERLERİ
Dolarda düşüş trendi son buldu! Yukarı yönlü hareket başladı
65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti! İşte kalkan yasaklar
'Sağlıkçılar bize yük oldu' diyen Zonguldak Valisi Bektaş merkeze alındı!
Bilim Kurulu harekete geçti! İstanbul için özel formül
Selçuk Bayraktar gece yarısı açıkladı milli havacılık tarihinde rekor
Valiler Kararnamesi açıklandı! 17 vali merkeze çekildi dikkat çeken isimler var
ÖNCEKİ HABERLER
Ayasofya kararnamesindeki Atatürk'ün imzası sahte mi? İşte kritik tarih
Diyarbakır Barosu'nun kınamasına bak! PKK'yı anmadılar
Karne ne zaman alınacak 2020 MEB açıklaması
Fırsatçılar iş başında! Araç kiralamada yüzde 60 artış yaşandı
Pendik'te gece saatlerinde ormanlık alanda korkunç cinayet
İhtiyaç kredisi başvuru sonucu sorgulama açıklandı mı?
Yorumlar