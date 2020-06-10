Emre Belözoğlu'ndan Tahir Karapınar itirafı!

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Sarı-lacivertli kulüpte altyapı sorumluluğuna getirilen ve sezon sonuna kadar A takımın başında görev yapacak olan teknik direktör Tahir Karapınar hakkında konuştu.

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Fenerbahçe’yi sezonun sonuna kadar taşıyacak, daha sonra da Altyapı Koordinatörlüğü görevini sürdürecek Tahir Karapınar ile ilgili görüşlerini aldığımız Sarı lacivertlilerin kaptanı Emre Belözoğlu, tecrübeli teknik adamla ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Hürriyet'e konuşan Emre Belözoğlu, Tahir Karapınar ile ilgili olarak, “Çok güzel bir insandır Tahir Ağabey. Benim kendisini tanımam çok eskiye dayanmıyor 3-4 yıldır tanıyorum” dedi.

''Tahir Hocam’ı çok sever ve sayarım”

Emre Belözoğlu ayrıca, “Ancak burada mühim olan en önemli şey herkesin Tahir Hoca’yı çok sevip çok saymasıdır. Bu benim için de böyledir ben de herkes gibi Tahir Hocam’ı çok sever ve sayarım” şeklinde konuştu.

''Dereağzı’nda çok güzel işler yapacaktır”

Karapınar’ın büyük bir tecrübeye sahip olduğunu dile getiren kaptan, “Altyapı tecrübesi, birikimi, insanlığıyla Tahir Hoca Dereağzı’nda çok güzel işler yapacaktır” dedi.

''8 hafta faydalanma düşüncemizle hamleyi öne çektik''

Emre Belözoğlu şöyle devam etti: “Milli takım, Ege-Akdeniz bölge oyuncu tarama havuzunun da çok geniş olması ayrı bir avantaj. Seneye düşünülen bir hamleydi. Fakat mevcut Pro Lisans ihtiyacımız ve tecrübesinden A takımda da 8 hafta faydalanma düşüncemizle hamleyi öne çektik."