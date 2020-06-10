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Antalya'da kazaya karışan babasının yanından bir an olsun ayrılmadı

Demirören Haber Ajansı
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ANTALYA'da, Gizem Ö.'nün kullandığı otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ercan Altay, yola savrularak yaralandı. Kazayı haber alıp gelen Can Altay, yaralı haldeki babasının başından ayrılmazken sürücü Gizem Ö. gözyaşlarına boğuldu.

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Kaza, dün akşam aatlerinde Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Güllük Caddesi üzerinde dönüş yapmak isteyen Ercan Altay'ın kullandığı 07 HB 739 plakalı motosiklet, karşı yöneden gelen Gizem Ö. yönetimindeki 07 AJS 125 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Altay, yola düşerek, kanlar içinde kaldı. Otomobil sürücüsü Gizem Ö. ise gözyaşlarına boğuldu.

Genç kadına kazazedenin yakınları tepki gösterdi

Kaza haberini alıp, yakınları ile olay yerine gelen Altay'ın oğlu Can Altay, babasının başından bir an olsun ayrılmadı. Altay'ın yakınları ise Gizem Ö.'ye tepki gösterdi. Tepki üzerine Gizem Ö., yanındaki kişiyle ekip aracına bindirilerek, polis merkezine götürüldü.

Çevredekilerin cep telefonuyla görüntülemek için birbiriyle yarıştığı kazada vücudunda kırıklar oluşan Ercan Altay, ambulansla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. 

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