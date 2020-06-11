İngiltere güzellik kraliçesi örgüt kurdu liselilerin beynini yıkayıp dahil etti

Dünyanın dört bir yanında George Floyd'un öldürülmesine ırkçılığa karşı protestolar sürerken, İngiltere'de dün görülen bir duruşma da gündemin birinci maddesi haline geldi. "Miss Hitler" güzellik yarışması katılımcısı Alice Cutter'la ve eski nişanlısı, yasaklı aşırı sağcı örgüt Ulusal Eylem'e üyelikten hapis cezası aldı.