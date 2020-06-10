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CHP'li Başkan Mehmet Ali Üstün koronavirüsten öldü

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Cumhuriyet Halk Partisi, Afyonkarahisar Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Üstün'ün vefat haberini başkanlık Twitter'dan duyurdu.

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Geçtiğimiz günlerde test sonucu pozitif çıkan CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün, yaşama veda etti. Üstün’ün vefatı CHP teşkilatında büyük üzüntüye neden oldu.CHP İl Başkanlığı, vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Duyuruda vefat eden Başkan Üstün’ün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaştığı fotoğrafını paylaşarak ”CHP Bayat ilçe Başkanımız Mehmet Ali Üstün’ü Covid-19 sebebi ile malesef kaybettik. Başımız sağolsun.” İfadelerine yer verildi.

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