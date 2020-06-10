HABER /  YEREL
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Tunceli'de vefa destek ekibi bu kez otomobil tamir etti

İhlas Haber Ajansı
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

TUNCELİ’nin Çemişgezek ilçesinde aracıyla köyden ilçeye seyir halindeyken otomobili arıza yapan, telefonunun şarjı biten şahsa, tesadüf eseri yoldan geçen Vefa Sosyal Destek Grubu yardım etti.

Abone ol

İlçeye bağlı Ulukale köyünden, Çemişgezek'e doğru otomobiliyle seyir halinde olan Fahri Anlıaçık'ın aracı yolda arıza yaptı.Telefonunun şarjı da biten sürücü Anlıaçık yol kenarında beklerken, tesadüf eseri valilik ve kaymakamlık koordinesinde hizmet veren "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri geldi. Grupta yer alanlardan birinin araç tamiri ile ilgili bilgisi olmayı nedeniyle Anlıaçık'a yardım etti, otomobil çalışır hale geldi. İlçe merkezine kadar getirilen aracın daha sonra detaylı bakımı yapıldı.

"Telefonumun şarjı da tükenmişti"

İlçeye alışveriş yapmak için yola çıktığını aktaran Fahri Anlıaçık, "Yolda aracım arıza yaptı. Aksilik bu ya, telefonumun şarjı da tükenmişti. Vefa Sosyal Destek Grubu imdadıma yetişti. Ekipler aracımın tamiriyle yaklaşık bir saatten fazla uğraştılar. O sırada köylüm olan Uğur Doğan kardeşimde yardıma geldi. Sağ olsun o da destek verdi. Hep beraber arabamı tamir ederek beni Çemişgezek ilçesine kadar ulaştırdılar. Gerçekten de şu an daha iyi anlıyorum ki, Vefa Sosyal Destek Grubu görevini ciddiyetle yapıyor. 3 aydan beri bu görevi layıkıyla yaptıkları gibi şu anda da yaptı. Bundan sonra da yapacağından kalpten inanıyorum. Dolayısıyla Vefa Sosyal Destek Grubuna ve onun yetkililerine, çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Rabbim onlardan razı olsun, eksikliklerini göstermesin” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bursa'da görenler gözlerine inanamıyor alev alev yanan çeşmeden kana kana su içiyorlar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Batman Valisi Hulus Şahin'den vahşi sulama yöntemine tepki: Su bedava gelmiyor
Ayasofya kararnamesindeki Atatürk'ün imzası sahte mi? İşte kritik tarih
Dolarda düşüş trendi son buldu! Yukarı yönlü hareket başladı
65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti! İşte kalkan yasaklar
'Sağlıkçılar bize yük oldu' diyen Zonguldak Valisi Bektaş merkeze alındı!
Bilim Kurulu harekete geçti! İstanbul için özel formül
ÖNCEKİ HABERLER
CHP'li meclis üyesi Fahrettin Yürek'e ihraç tehdidi İSKİ faturasına itiraz etmişti
Siyam ikizleri Derman ve Yiğit Türkiye'ye getirildi
Galatasaray Chaka Rodriguez transferini bitirdi
Caner Çalışır öldü ölüm nedeni ne Caner Çalısır hastalığı nedir?
YÖK'ten tez aşamasındaki lisansüstü öğrencilerine ek süre hakkı
Vakıfbank destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama ekranı-2020
Yorumlar