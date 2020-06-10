Siyam ikizleri Derman ve Yiğit Türkiye'ye getirildi

İNGİLTERE’de geçirdikleri ameliyatlarla ayrılan yapışık ikizleri Türkiye’ye getiren ambulans uçak, Ankara’ya iniş yaptı.

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Antalya'da 2018 yılında Fatma ve Ömer Evrensel çiftinin çocukları Yiğit ile Derman yapışık şekilde dünyaya gelmişti. Çocuklarının sağlıkları için kapı kapı dolaşan aileye devletin zirvesinden yardım eli uzandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde ikizler İngiltere’nin başkenti Londra’ya bir dizi ameliyatla birbirlerinden ayrılmaları için gönderildi. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizleri Derman ve Yiğit ile ilgili mutlu haberi verdi.

Ankara Şehir Hastanesine yerleştirildiler

Yapışık ikizler Londra'dan getirildikleri özel uçaktan alınarak Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümüne yerleştirildi. Tedavilerinin ise burada süreceği kaydedildi.

1 Aralık 2019'da İngiltere'ye götürüldü

Benzer ameliyatların gerçekleştirildiği İngiltere'deki Great Ormond Street Hastanesi yetkilileri de AA muhabiri aracılığıyla aileyle irtibat kurdu. İngiltere'deki ameliyatı gerçekleştirecek ekip ile Türk doktorlar, aileyle görüştü. Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansıyla siyam ikizleri ve ailesi, 1 Aralık 2019'da İngiltere'ye götürüldü.

Yapışık başları 28 Ocak'ta ayrıldı

Aralarında iki Türk doktorun da bulunduğu 42 hekimin yer aldığı ekip, üç büyük operasyon gerçekleştirdi. Yapışık başları 28 Ocak'ta ayrılan Derman ve Yiğit'e hastanede bir süre tedavi uygulandı.