Caner Çalışır neden öldü Caner Çalışır kimdir ailesi ve hayatı

Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır öldü haberi yakın arkadaşlarını ve ailesini yasa boğdu. Kerimcan Durmaz'ın sıkı dostu olan ve DJ'lik yapan Caner Çalışır 31 yaşında kalp krizi sonucu öldü. Bu haberin ardından Caner Çalışır'ın hayatı merak konsu oldu. Aslen İstanbullu olan Caner Çalışır 2016 yılında yoğun bakıma alınmıştı. u

Abone ol

Caner Çalışır kalp krizi sonucu 31 yaşında öldü. Sosyal medya fenomeni olan Caner Çalışır'ın ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Birçok sanatçı ise taziye mesajı yayınladı. DJ'lik yapan ve birkaç dizide rol alan Caner Çalışır 2016 yılında çoklu organ yetmezliğinden bir süre yoğun bakımda yatmıştı. Peki Caner Çalışır kimdir, annesi babası kimdir, Caner Çalışır'ın kardeşi var mıdır?

Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, 1989 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Berna Arıcı ile çektiği “Berna saçında kene var topla topla gene var” videosuyla tanınan ve “Ablan Star Bebeğim” cümlesiyle birçok kişinin tanıdığı isim haline gelen Caner Çalışır ayrıca, O Hayat Benim, Kiraz Mevsimi gibi uzun soluklu dizilere konuk oyuncu olarak katıldı. Okan Bayülgen ile birlikte bir süre çalışan Caner Çalışır, DJ’lik performansıyla da biliniyordu.

Son olarak 'Benimle Söyle' programında jürilik yapan fenomen Caner Çalışır, Kerimcan Durmaz, İrem Derici ve Selin Ciğerci gibi birçok ünlü isimle yakın arkadaştı.

2016 YILINDA YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Sosyal medyanın popüler isimlerinden Caner Çalışır 2016 yılında hastaneye kaldırılmıştı. Konu hakkında Caner Çalışır'ın yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu.

Caner Çalışır'ın sağlık durumuna ilişkin ilk resmi açıklama yoğun bakımda tedavisine devam edilen hastane tarafından şu açıklama yapılmıştı: "Caner Çalışır'ın ilk müdahalesi acil serviste yapılmıştır. Kalp yetmezliği, dilate kaardiyomiyopati ve çoklu organ yetmezliğinin izlenmesi üzerine hastamız yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Hastamızın durumunun düne göre daha iyi olduğu gözlenmiştir. Ancak hayati riski devam etmektedir"

Caner Çalışır'ın yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz, Çalışır'ın hastane odasından gönderdiği notu takipçileriyle paylaşmıştı:

Caner'im kağıt kalem isteyip "ablan star" yazmış. Dün olduğundan daha iyi. Az önce gördüm çok daha iyiydi. Allah dualarımızı kabul etti. Herkese çok teşekkür ederim. Dualarını eksik etmeyin, Allah'tan ümit kesilmez. Bizi bırakmayacak inşallah.