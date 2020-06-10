Caner Çalışır neden öldü Kerimcan ve Survivor Cemal Can'ın arkadaşıydı

İrem Derici de kendi sosyal medya hesabı Instagram'da Caner Çalışır'ın fotoğrafını paylaşarak, "Daha 1 hafta önce 'Biz neler atlattık, bunlar vız gelir abla' dememiş miydik biz? Huzurla uyu Caner, kalbim sızlıyor. Seni çok seviyorum ve çok çok üzgünüm. Çok üzgünüm" notunu paylaştı.