HABER /  GÜNCEL
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Zap ve Haftanin'de 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

Milli Savunma Bakanlığı, Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Abone ol

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Haftanin'de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Azimliyiz, kararlıyız. Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha ani hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Profesör online sınavda porno izledi! Atılım Üniversitesi'nde skandal!
TÜİK mart ayı işsizlik rakamlarını açıkladı! Yüzde 13,2 seviyesinde
Batman Valisi Hulus Şahin'den vahşi sulama yöntemine tepki: Su bedava gelmiyor
Ayasofya kararnamesindeki Atatürk'ün imzası sahte mi? İşte kritik tarih
Dolarda düşüş trendi son buldu! Yukarı yönlü hareket başladı
65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti! İşte kalkan yasaklar
ÖNCEKİ HABERLER
Babalar günü hediyesi fikirleri ucuz neler alınır?
Abdullah Avcı: Resmi bir teklif almadım
CHP Büyük Kurultayı’nın detayları belli oldu! Açık alanda ve seyircisiz olacak
Sarıyer’de zabıtalardan plajlarda metre ile sosyal mesafe ölçümü
Sergen Yalçın Güven yalçın'ı sahneye alıyor
Halkbank ihtiyaç kredisi sonuç sorgulama ekranı açıloyor-2020
Yorumlar 1 yorum