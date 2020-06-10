Adana'da polisi gören FETÖ'cü üstündekileri su kanalına attı
ADANA merkezli FETÖ soruşturmasında bu sabah 18 zanlı yakalandı. Operasyonda, bir FETÖ'cünün polisleri aniden karşısında görünce korkudan cep telefonu, sulama kanalına attığı gözlendi.
Adana merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 63 şüpheliden 18'i gözaltına alındı. Operasyonda, bir zanlının polisleri aniden karşısında görünce cep telefonunu sulama kanalına attı. Emniyet güçlerince farkedilen olay sonrası sualtı polisi atılan telefonu kanalın dibinden çıkardı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de bulunduğu Adana, Mersin ve İstanbul'da 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında aramalar yapıldı.
FETÖ şüphelilerine para ve erzak yardımında bulunduğu ve yeniden yapılanma içinde yer aldığı iddia edilen 18 zanlı gözaltına alındı.