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İzmir'de korkutan deprem! AFAD son depremler listesi

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İzmir'in Menderes ilçesinden dün akşam saatlerinde panik yaratan bir deprem haberi geldi. AFAD depremin şiddeti 3.8 olarak ölçtü. Torbalı ve diğer ilçelerinde de şiddetli hissedilen depremin ardından 10 kadar da artçı sarsıntı oldu....

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Son dakika haberine göre İzmir'in Menderes ilçesinde deprem oldu.. AFAD'ın internet sitesinden elde edilen verilere göre dün akşam saat 18.44'de merkez üssü İzmir, Menderes olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, Torbalı ve çevre ilçelerden de hissedildiği öğrenildi.

Depremin derinliği 10.63 kilometre olarak ölçüldü. O depremi sabah saat 10:00'a kadar ondan fazla artçı depremler izledi...

AFAD son depremler tablosu

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN...

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