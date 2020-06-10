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Hamza Aydoğdu Aksaray Valisi oldu öğretmenler Twitter'ı salladı

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Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza AYDOĞDU Aksaray Valisi olarak atanınca büyük sevinç yaşayan öğretmenler Twitter'ı salladı.

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Bugün yayınlanan valiler kararnamesi isle MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu Aksaray Valisi olarak atandı.

Çok kısa süre içerisinde öğretmenler tarafından atılan "Aksaray Valisi " hashtagi adı altında atılan twitter mesajları ile MEB Personel Genel Müdürü Türkiye gündemine oturdu.

Böyle bir onur herkese nasip olmaz

Öğretmen dostu Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu’nun MEB'den ayrılmasını öğretmen camiası için bir kayıp olarak gören öğretmenler bu atamanın mülkiye camiası için hayırlı ve uğurlu olması yönünde dileklerini ifade ederken Hamza Aydoğdu’ya olan sevgilerini herkese nasip olmayacak bir şekilde gösteren öğretmetmenler adete Twitter'ı salladılar.

41 ilin valisinin değiştiği günde twitterda "Aksaray Valisi " hashtagi tt listesine girdi.

Öğretmenlikten başladı her kademede görev aldı

Öğretmenlikten başlayıp Milli Eğitim Bakanlığının her kademesinden görev yapan ve uzun yıllardır Personel Genel Müdürlüğü görevini icra eden Hamza Aydoğdu’ya sevgi gösterisinde bulunan öğretmenler sevinç ve hüzün arasında duygularını dile getirdi.

MEB'de yeri asla doldurulamayacak öğretmen dostu sıfatı ile gönüllerde yer edinen ve bir yerden ayrılırken herkese nasip olmayacak bir şekilde Hamza Aydoğdu  için sevgilerini anlatan öğretmenlerin attığı o twittlerden bazıları;

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