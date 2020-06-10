Esengül Civelek biyografisi Vali Esengül Civelek eşi ve çocukları kimdir?

Erdoğan'ın onayı ile yayınlanan valiler kararnamesine göre Muğla Valisi olan Esengül Civelek, Erdoğan'ın başdanışmanı oldu. Esengül Civelek'in hayatı merak konusu oldu. Aslen Aydın Nazilli olan Esengül Civelek 62 yaşında. Eşi İsmet Gürbüz 2003 yılında vefat etti. Esengül Civelek'in Sinem Pelin Civelek, Ece Simin Civelek adında iki kızı var.

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Türkiye'nin ikinci kadın valisi olan Esengül Civelek Valiler kararnamesi ile Muğla Valiliği'nden Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atandı. bu haberin ardından Esengül Civelek'in hayatı merak konusu oldu. Esengül Civelek aslen Aydın Nazillili ve 62 yaşında. Eşi İsmet Gürbüz ise Hatay Valisi iken 2003 yılında öldü. Esengül Civelek'in Sinem Pelin Civelek, Ece Simin Civelek adında iki kızı var. İşte Esengül Civelek'in biyografisi...

ESENGÜL CİVELEK KİMDİR?

Esengül Civelek, 1958 yılında Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğmuştur. 1979 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1980 yılında Maliye Bakanlığı’nda devlet görevine başlamıştır. Daha sonra sırasıyla Türkiye Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Uluslararası Haber Ajansı A.Ş, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünde üst düzey görevlerde bulunmuştur.

22 Mayıs 2010 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı müsteşarlığına atanmış ve 17 Ağustos 2011 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan bakanlar kurulu kararıyla Yalova Valiliği’ne getirilmiştir. 15 Eylül 2014 tarih ve 6780 nolu müşterek kararname ile Kırklareli Valiliği’ne, 21 Haziran 2017 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan valiler kararnamesi ile Muğla Valiliği'ne atanmıştır.

Esengül Civelek son olarak yayınlanan valiler kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine atanmıştır. Esengül Civelek, evli ve iki çocuk annesidir.

1991-1995 yılları arasında Muğla Valiliği yapan Lale Aytaman’dan sonra Türkiye’nin ikinci kadın valisidir; ayrıca Muğla’nın da Lale Aytaman’dan sonraki ikinci kadın valisidir. Eşi İsmet Gürbüz Civelek 2003 yılında Hatay Valisi iken yaşamını yitirmiştir.