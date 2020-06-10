Otomotiv devi Honda'ya 'fidye' şoku! Türkiye'de üretim durdu

Honda’nın sözcüsü yaptığı açıklamada küresel otomobil ve motorsiklet üretiminin bir kısmının siber saldırı nedeniyle durduğunu bildirdi. Şirket sunucularının fidye yazılımından etkilenmiş olabileceğini belirten sözcünün açıklamasında, bugün itibarıyla birçok fabrikada üretimin yeniden başladığı, ancak Ohio'daki ana fabrikanın yanısıra Türkiye, Hindistan ve Brezilya'daki fabrikalardaki üretimin durma halinin sürdüğü kaydetti.

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Otomotiv devi Honda’nın sözcüsü yaptığı açıklamada, şirket sunucularının fidye yazılımından etkilenmiş olabileceğinin düşünüldüğünü söyledi.

Pazartesi günü gerçekleştirilen şüpheli saldırı nedeniyle kalite kontrol sistemlerinin zarar görmediğinden emin olmak isteyen Honda'nın bazı fabrikalarındaki üretimi durdurması, şirketin küresel üretimini etkiledi.

Türkiye, Hindistan ve Brezilya'daki fabrikalarda üretim duruşu sürecek

Şirket sözcüsü, bugün itibarıyla birçok fabrikada üretimin yeniden başladığını; ancak fidye yazılımının üretim sistemlerini kesintiye uğratması nedeniyle Ohio'daki ana fabrikanın yanısıra Türkiye, Hindistan ve Brezilya'daki fabrikalarda üretim duruşunun sürdüğünü söyledi.