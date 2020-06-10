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Ankara'da katil baba oğul saklandıkları barakada yakalandı

Demirören Haber Ajansı
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ANKARA'da 1 hafta önce çıkan kavgada H.A.'nın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili, H.K. ve oğlu A.K., polisin çalışmasıyla saklandıkları barakada yakalandı. Cinayeti işleyen Baba ve oğlu tutuklandı.

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Olay, geçen 2 Haziran'da Mamak ilçesinde meydana geldi. Sokak üzerinde çıkan kavgada H.A., kimliği belirsiz kişilerce bıçaklanarak öldürüldü.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olay yerindeki bir evde yaşayan H.K. ile oğlu A.K.'yı şüpheli olarak tespit etti. Polis, 2 şüphelinin olay sonrası evlerini terk ederek, kayıplara karıştığını belirledi.

Kaçan baba ile oğlunun üzerine, bölgedeki Mobese ve güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Yaklaşık 40 kilometrelik bir alanda 8 mobese, 78 ayrı noktada 113 güvenlik kamerasınca kaydedilen toplam 610 dakikalık görüntü incelendi. Polis, şüphelilerin en son Etimesgut ilçesi Yeşilova mevkiinde olduğunu belirledi.

Polis arazide arama yaptı, barakadan çıktılar

Yaklaşık 200 dönümlük arazide yapılan arama sonucu H.K. ile A.K., saklandıkları barakada yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen baba ve oğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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