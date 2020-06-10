Mersin'deki Cennet Mağarası'nı cehenneme çevirdiler
SİLİFKE ilçesindeki Cennet-Cehennem mağaralarına yapılan işlem şok yarattı. Yaşlılar için asansör yapayım derken doğayı katlettiler
Mitolojide tanrıların en büyüğü Zeus ile canavarların en büyüğü Tifon'un iktidar mücadelesine ev sahipliği yaptığına inanılan Cennet-Cehennem mağaraları için 2018 yılında Kalkınma Bakanlığı tarafından yaşlılar ve engellilere yönelik proje hazırlandı. Proje kapsamında en derin noktası 135 metre olan ve 452 basamaklı bir merdivenle ulaşılan, M.S. 5’inci yüzyılda Tanrı Pan’a adanan bir kilisenin de içinde bulunduğu Cennet Mağarası'na çelik konstrüksiyonlu asansör, 128 metre derinliğe sahip olan Cehennem Mağarası'na seyir terası yapıldı.
Doğal yapısına zarar veriyor tepkisi: Projenin tamamlanmasının ardından paylaşılan fotoğraflar, sosyal medyada tartışma konusu olurken Demir asansörün bölgenin doğal yapısına zarar verdiği belirtildi.
"Oranın en güzel tarafı.."
Bir sosyal medya kullanıcısı, "10 yıl kadar önce gitmiştim. Oranın en güzel tarafı yavaş yavaş o mağaranın kokusunu, güzelliğini içine çeke çeke inmekti" yorumunda bulundu.
"Tarafımızca kabul edilemez"
Mimarlar Odası Mersin Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Özcan Karadağ, "Elbette bölgenin kullanımını kolaylaştırmak için asansör gibi araçların kullanımı doğrudur. Fakat maliyet olarak da makul seviyenin çok üzerinde olan, bölge jeolojisine zarar veren adeta bir demir yığınıyla yapılması tarafımızca kabul edilemez" dedi.