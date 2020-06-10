Mersin'deki Cennet Mağarası'nı cehenneme çevirdiler

Mitolojide tanrıların en büyüğü Zeus ile canavarların en büyüğü Tifon'un iktidar mücadelesine ev sahipliği yaptığına inanılan Cennet-Cehennem mağaraları için 2018 yılında Kalkınma Bakanlığı tarafından yaşlılar ve engellilere yönelik proje hazırlandı. Proje kapsamında en derin noktası 135 metre olan ve 452 basamaklı bir merdivenle ulaşılan, M.S. 5’inci yüzyılda Tanrı Pan’a adanan bir kilisenin de içinde bulunduğu Cennet Mağarası'na çelik konstrüksiyonlu asansör, 128 metre derinliğe sahip olan Cehennem Mağarası'na seyir terası yapıldı.