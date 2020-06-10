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Demba Ba'nın babası hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
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Medipol Başakşehir'in Senegalli yıldızı Demba Ba'nın babası Sileye Labo Ba, dün gece hayata gözlerini yumdu.

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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir'in başarılı golcüsü Demba Ba, baba acısıyla sarsıldı. 35 yaşındaki futbolcunun Senegal'de yaşayan babası Sileye Labo Ba, dün gece hayatını kaybetti.

Ligin başlamasına sayılı günler kala gelen bu ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşayan Ba, şu anda İstanbul'da bulunuyor.

Memleketine giderse karantinaya girecek
Turuncu-lacivertli futbolcu, eğer babasının cenazesi için Senegal'e giderse Türkiye'ye dönüşte 14 günlük karantinaya girmek zorunda kalacak.

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