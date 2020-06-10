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Olcay Kılavuz TBMM'de yumruk olayı nedir? Olcay Kılavuz kimdir?

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TBMM'de Özgür Özel'e yumrukla saldıran MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz günün konusu oldu. Ülkü Ocakları teşkilatları içerisindeki aktif vazifeler alan Olcay Kılavuz'un hayatı merak edildi. Olcay Kılavuz aslen Niğde Azatlılı. 35 yaşında olan Olcay Kılavuz, 2018 yılında MHP milletvekili olarak meclise girdi. Peki Olcay Kılavuz evli mi eşi Kadriye Kılavuz kimdir?

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TBMM'de yumruklu kavgaya karışan ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel2e vurduğu söylenen Olcay Kılavuz'un hayatı merak konusu oldu. 2018 yılında MHP milletvekili olarak Meclise giren Olcay Kılavuz aslen Niğde Azatlılı ve 35 yaşında. Niğde Üniversitesi BESYO Spor Yöneticiliği bölümünden 2015 yılında mezun olan Olcay Kılavuz Kadriye Kılavuz ile evli. 

OLCAY KILAVUZ KİMDİR?

18 Ekim 1985 Niğde ilinin Çiftlik ilçesinin Azatlı kasabasında doğdu.

İlk ve orta öğretimini Niğde'de tamamladı. Faik Şahenk Anadolu Teknik Lisesi'nden mezuniyetinin ardından Niğde Meslek Yüksek Okulu İnşaat bölümünden mezun oldu.

Olcay Kılavuz  Kadriye Kılavuz ile evli

Niğde Üniversitesi BESYO Spor Yöneticiliği bölümünde de 2015 yılında mezun olmuştur ve Spor Bilimleri alanında Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamladı.

Ülkü Ocakları teşkilatları içerisinde aktif vazifelerinden sonra 2006-2010 yılları arasında Niğde Ülkü Ocakları Başkanlığı yapan Olcay Kılavuz, 2010 yılında Üniversitelerden ve Orta öğretimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2011 yılında Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na atanan Olcay Kılavuz, 10 Mayıs 2012'den itibaren Ülkü Ocakları Genel Başkan vekilliğini yürütmeye başladı. 9 Aralık 2012 itibariyle Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanlığı'na atandı.

Ayrıca Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Olcay Kılavuz Milliyetçi Hareket Partisi’nden 24 Haziran 2018 seçimleri için Mersin’den 1. sıra milletvekili adayı gösterilmiştir.

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