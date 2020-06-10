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İDDEF'ten fidan projesi! Afrika'da ihtiyaç duyulan bölgelere fidan dikiliyor

Anadolu Ajansı
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İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Afrika kıtasında başlattığı "Afrika Fidan Projesi" kapsamında ihtiyaç duyulan bölgelerde fidan dikimi gerçekleştiriyor. 

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İDDEF'ten yapılan açıklamada, dünyanın dört bir yanında İslami eğitim ve insani yardım çalışmaları yapan derneğin insanlığın ve dünyanın yarınlarına fayda sağlayacak projelere de imza attığı belirtildi. Açıklamada, derneğin uygulamaya aldığı "Afrika Fidan Projesi" ile bağışçıların kendi ya da seçtikleri isimlerin verildiği fidanların medrese ve yetimhane bahçesi olmak üzere ihtiyaç duyulan bölgelere dikildiği ifade edildi. 

Derneğin, proje kapsamında son olarak Burkina Faso'da inşasını tamamladığı ve açılışını gerçekleştireceği yetimhanenin bahçesine "Annelerimiz Hatıra Fidanlığı" kurarak 100 mango ve limon fidanı diktiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Dünya üzerinde daha yeşil bir yaşam bırakmak, Afrika'daki kardeşlerimize fayda sağlamak için 'Afrika Fidan Projesi'ni hayata geçirdik. İlk etapta Burkina Faso, Nijerya, Somali, Etiyopya, Kenya, Nijer, Uganda ve Tanzanya'da medreselerimizin ve yetimhanelerimizin bulunduğu bölgeleri ağaçlandırırken, Allah'ın bize bahşettiği çok önemli nimetlerden olan ormanları korumaya çalışıyor ve Afrika genelinde orman ile yeşil alan oluşumunu sağlayacak fidanlar dikmeyi hedefliyoruz.

Bu sebeple yeşili ve doğayı koruyup geliştirerek hem bölge halkının hem de diğer canlıların yaşam alanlarının iyileştirilmesi konusunda hassas davranıyoruz. Bağışçılarımızdan gelen desteklerle Afrika'da bulunan yerel hocalarımızın bakımında ve kontrolünde olacak şekilde projemizi yürütüyoruz. Bağışlar 100 fidana ulaştığı zaman hocalarımızın ve talebelerimizin eşliğinde dikimleri gerçekleştiriyoruz." Afrika'da fidan diktirmek isteyenler, derneğin "www.iddef.org" adlı internet sitesinden kampanyanın detaylarına erişebiliyor. 

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