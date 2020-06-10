Galatasaray'ın Balotelli planı ortaya çıktı

Brescia’da kadro dışı kalan ve Galatasaray’a önerilen Mario Balotelli, 1+1 yıllık sözleşmeye sıcak bakarsa sarı-kırmızılı kulüp, İtalyan yıldız ile masaya oturacak.

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İtalya Serie A ekiplerinden Brescia'da kadro dışı kalan Mario Balotelli, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilmişti. İtalyan golcü için kararı teknik direktör Fatih Terim'e bırakan yönetim, Balotelli transferinin minimum riskle gerçekleşmesi adına yeni bir formül geliştirdi.

1+1 yıllık sözleşme

Cimbom, Mario Balotelli ile ancak 1+1 yıllık sözleşmeye sıcak bakması durumunda masaya oturmayı planlıyor. Yıllık ücretinin de 2 milyon Euro'yu geçmemesi düşünülüyor. Balotelli'nin transfer edilmesi durumunda 1 yılın sonunda opsiyon hakkını elinde bulundurmak isteyen Cimbom, olası bir negatif durumda transferi en az hasarla atlatmak istiyor.

Bedava transfer

Brescia'nın ise Balotteli'yi 2 yıllık sözleşmesi bulunmasına rağmen bedava gönderebileceği öğrenildi. Brescia'da kadro dışı kalan Balottelli, dün tesislere gitti. Ancak görevliler, 29 yaşındaki golcüyü içeri almadı.