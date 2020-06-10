Rumlar iyice kudurdu! Şimdi de camiye Bizans bayrağı astılar

KIBRIS'ta Rumlar rahat durmuyor... Geçtiğimiz günlerde camilere molotoflu saldırı yapılan Kıbrıs Rum Kesimi'nde şimdi de Tuzla Camisi'ne Bizans bayrağı astılar...

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GÜNEY Kıbrıs'ta son bir haftadır camilere yönelik provakasyon saldırıları devam ediyor. Limasol'da bulunan Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılıp, duvarlarına İslam ve göçmen karşıtı yazıların yazılmasının ardından, bu kez de Larnaka'da bulunan Tuzlu Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asıldı.

Suçlular derhal bulunsun

Olay, Larnaka’da Hamit Bey Sokağı'nda meydana geldi. Bölgedeki Tuzla Camisi olarak bilinen camiye kimliği bilinmeyen şahıs veya şahıslar tarafından Bizans bayrağı asıldı.

DHA'ya kısa bir açıklama yapan Din İşleri Başkanı Talip Atalat, yapılanın bir provakasyon olduğunu belirterek, olayı kınadı. Atalay, suçluların derhal bulunması çağrısı yaptı. Rum Kilisesi yetkililerinin ise Tuzla Camisi'nde inceleme yapmaya gittiği öğrenildi.

Akıncı: Rum yönetimi peşlerini bırakmasın

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum yönetiminin olayı gerçekleştirenlerin peşini bırakmaması gerektiğini söyledi. Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti: “Din işleri Dairesi Başkanı Talip Atalay bilgi verdi. Bu kez Larnaka’daki camiye Bizans bayrağı asılmış. Belli ki provokasyondan medet uman birileri var. Leymosun’daki caminin kundaklanma girişiminden sonra, bu eylem de küçümsenmemeli ve Rum yönetimi yapanların peşini bırakmamalıdır” dedi.