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Şok! Nükleer silahlı Rus uçakları ABD kıyılarına gitti ABD uçakları anında cevap verdi

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ABD ile Rusya arasında çok tehlikeli yakınlaşma! Son dakika haberine göre, Rus savaş uçakları ABD kıyılarına kadar uçtu, ABD Savaş uçakları anında kalkıp onları uzaklaştırdı...

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Rusya, Amerikan savaş uçaklarının Amerika kıyıları yakınındaki tarafsız sularda uçan 4 Rus nükleer kapasiteli Tu-95Ms bombardıman uçağını takip ettiğini ve engellediğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Hava Kuvvletleri’ne ait F-22 savaş uçaklarının, ABD-Rusya sınırı yakınlarında tarafsız sularda uçuş yapan Rus Tu-95MS bombardıman uçaklarına eşlik ettiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Rusya Hava Kuvvetleri'nin uzun menzilli dört stratejik Tu-95MS bombardıman uçağı, Chukchi Denizi, Bering Denizi, Ohotsk Denizi ve Pasifik Okyanusu'nun kuzey kısmındaki tarafsız sularda planlı bir uçuş gerçekleştirdi. Uçuşun belirli aşamalarında, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait F-22 savaş uçakları, Rus uçaklarına eşlik etti.”

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