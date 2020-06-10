Şok! Nükleer silahlı Rus uçakları ABD kıyılarına gitti ABD uçakları anında cevap verdi

ABD ile Rusya arasında çok tehlikeli yakınlaşma! Son dakika haberine göre, Rus savaş uçakları ABD kıyılarına kadar uçtu, ABD Savaş uçakları anında kalkıp onları uzaklaştırdı...

Abone ol

Rusya, Amerikan savaş uçaklarının Amerika kıyıları yakınındaki tarafsız sularda uçan 4 Rus nükleer kapasiteli Tu-95Ms bombardıman uçağını takip ettiğini ve engellediğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Hava Kuvvletleri’ne ait F-22 savaş uçaklarının, ABD-Rusya sınırı yakınlarında tarafsız sularda uçuş yapan Rus Tu-95MS bombardıman uçaklarına eşlik ettiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Rusya Hava Kuvvetleri'nin uzun menzilli dört stratejik Tu-95MS bombardıman uçağı, Chukchi Denizi, Bering Denizi, Ohotsk Denizi ve Pasifik Okyanusu'nun kuzey kısmındaki tarafsız sularda planlı bir uçuş gerçekleştirdi. Uçuşun belirli aşamalarında, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait F-22 savaş uçakları, Rus uçaklarına eşlik etti.”