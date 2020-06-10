Antalya'da servis minibüsü ile yolcu otobüsü çarpıştı

ANTALYA'da meydana gelen kazada servis şoförü Rahmi Yılmaz, sıkıştığı araç içerisinde hayatını kaybederken otobüsteki 6 kişi de yaralı olarak kurtuldu.

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Kaza, saat 09.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Antalya- Burdur karayolu üzerindeki Odabaşı Kavşağı'nda meydana geldi.

Servis şoförü araçta sıkışıp kaldı

Iğdır- Antalya seferini yapan Aras Turizm'e ait Çetin Tugay yönetimindeki 34 BN 6967 plakalı yolcu otobüsü, Akdeniz Bulvarı üzerinde seyrederken, Şehit Mustafa Gürcan Caddesi'nden çıkan Rahmi Yılmaz kontrolündeki 07 ENG 51 plakalı bir alışveriş merkezine ait personel servis minibüsüyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs refüje savruldu. Rahmi Yılmaz, sol bölümü içeri giren aracın şoför koltuğunda sıkıştı.

Talihsiz şoför olay yerinde öldü

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin yoğun çabası sonucu çıkarılan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Otobüs şoförü ve içindeki 5 yolcu ise kazayı yara almadan atlattı. Otobüsteki bavullarını alan yolcular ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Otobüsteki yolcu o anları anlattı

Yolculardan Kafkas Yolcu, "Iğdır'dan Antalya'ya geliyordum. Otobüsteyken bir korna sesi duydum ve irkildim. Başımı kaldırdığım zaman aracın fren sesini ve çarpıştığını gördüm. Diğer aracın nereden çıktığını göremedim. Kazanın ardından otobüste bir panik oluştu" dedi.

Yılmaz'ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.