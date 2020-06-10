HABER /  YEREL
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Antalya'da servis minibüsü ile yolcu otobüsü çarpıştı

Demirören Haber Ajansı
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

ANTALYA'da meydana gelen kazada servis şoförü Rahmi Yılmaz, sıkıştığı araç içerisinde hayatını kaybederken otobüsteki 6 kişi de yaralı olarak kurtuldu.

Abone ol

Kaza, saat 09.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Antalya- Burdur karayolu üzerindeki Odabaşı Kavşağı'nda meydana geldi.

Servis şoförü araçta sıkışıp kaldı

Iğdır- Antalya seferini yapan Aras Turizm'e ait Çetin Tugay yönetimindeki 34 BN 6967 plakalı yolcu otobüsü, Akdeniz Bulvarı üzerinde seyrederken, Şehit Mustafa Gürcan Caddesi'nden çıkan Rahmi Yılmaz kontrolündeki 07 ENG 51 plakalı bir alışveriş merkezine ait personel servis minibüsüyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs refüje savruldu. Rahmi Yılmaz, sol bölümü içeri giren aracın şoför koltuğunda sıkıştı.

Talihsiz şoför olay yerinde öldü

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin yoğun çabası sonucu çıkarılan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Otobüs şoförü ve içindeki 5 yolcu ise kazayı yara almadan atlattı. Otobüsteki bavullarını alan yolcular ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Otobüsteki yolcu o anları anlattı

Yolculardan Kafkas Yolcu, "Iğdır'dan Antalya'ya geliyordum. Otobüsteyken bir korna sesi duydum ve irkildim. Başımı kaldırdığım zaman aracın fren sesini ve çarpıştığını gördüm. Diğer aracın nereden çıktığını göremedim. Kazanın ardından otobüste bir panik oluştu" dedi.

Yılmaz'ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İzmir'de Kordon tıklım tıklım çoğu sosyal mesafeyi hiçe saydı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine 'asker uğurlama töreni' uyarısı
Valiler Kararnamesi açıklandı! 17 vali merkeze çekildi dikkat çeken isimler var
Elektrik ve doğal gaz faturalarını devlet ödeyecek! Önemli adım
Hamza Aydoğdu Aksaray Valisi oldu öğretmenler Twitter'ı salladı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özkan duyurdu: Antikor testleri pazartesi 81 ilde başlıyor
Profesör online sınavda porno izledi! Atılım Üniversitesi'nde skandal!
ÖNCEKİ HABERLER
İnşaat firmasına çöktüler iki kişiyi vurdular! İşte Esenyurt'taki olayın perde arkası
Şok! Nükleer silahlı Rus uçakları ABD kıyılarına gitti ABD uçakları anında cevap verdi
Hamza Aydoğdu kimdir nereli Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu biyografisi
Efe Bezci kimin oğlu eşi Reyhan Çağla Bezci kimdir dayak iddiası vahim
İDDEF'ten fidan projesi! Afrika'da ihtiyaç duyulan bölgelere fidan dikiliyor
Ersin Yazıcı kimdir aslen nereli eşi Hanife Yazıcı ve çocukları kimdir?
Yorumlar