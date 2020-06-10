İzmir'de Kordon tıklım tıklım çoğu sosyal mesafeyi hiçe saydı

Çemberler kalktıktan sonra kontrolsüz bir oturma düzeninin olduğunu söyleyen Ceylin Dülger ise, "Çemberler kalktı ama buraya gelen kişiler önlemlerini almışlar. Fakat tabii ki sosyal medyadan da gördüğümüz gibi çember kuralına çok fazla uyulmuyordu. Yeterli de çember de yoktu. Daha kontrollüydü alan. Fakat şu an çok dip dibe ve dağılmış vaziyette insanlar. Bu yüzden çember uygulaması daha yararlıydı" diye konuştu.