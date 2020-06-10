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Ticarette dijitalleşme için yeni adım

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İç ticaretin dijitalleşmesi amacıyla yeni kararlar alındı. Buna göre; şirketler, ticaret sicili belgesi başvuruları ve harç ödemelerini elektronik ortamda yapabilecek.

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Ticaret Bakanlığı, iç ticaretin dijitallesmesi için yeni kararlar aldı. "Bakanlığımızın ticarete yönelik dijital dönüşüm çalışmalarına bir yenisini daha ekliyoruz" denilerek duyurulan yenilikler şöyle:

Elektronik ortamda işlemler yapılacak
"MERSİS üzerinden başlattığımız elektronik belge uygulaması ile şirket yetkilileri ihtiyaç duydukları ticaret sicili belgelerine ilişkin başvurularını elektronik ortamda yapabilecek ve harç bedellerini ödeyebilecek.

Yoğunluk asgari düzeye indirilecek
Bugün itibarıyla Ankara, İstanbul ve İzmir Ticaret Sicili Müdürlüklerimizde hayata geçirilen ve kısa sürede tüm müdürlüklerimizde devreye alınacak e-belge uygulaması ile işlemler hızlı bir şekilde tamamlanabilecek ve Ticaret Sicili Müdürlüklerimizdeki yoğunluk asgari düzeye indirilecek.

MERSİS üzerinden gerçekleştirilecek
Diğer taraftan anonim şirketlerin genel kurul toplantıları için Bakanlık temsilcisi görevlendirme işlemleri de MERSİS üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek.

Hayırlı olmasını diliyorum
İç ticaretin dijitalleşmesine, vatandaşlarımızın talep ettikleri hizmete daha kolay, şeffaf, hızlı, güvenli şekilde ulaşmasına katkı sağlayacak bu çalışmalarımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

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