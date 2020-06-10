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Nijerya'da Boko Haram vahşeti! 69 kişi katlettiler

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NİJERYA’da terör örgütü Boko Haram’ın düzenlediği saldırıda 69 kişi hayatını kaybetti.

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Nijerya’da aktif olarak terör saldırıları düzenleyen örgüt Boko Haram, Borno eyaletine bağlı Foduma Kolomaiya köyünde 69 kişiyi öldürdü. Yerel medya, saldırının 2 saat sürdüğünü ve 300 ineğin de saldırıda telef olduğunu duyurdu.

Son iki ayda bin 429 örgüt üyesi öldürüldü

Genelkurmay Başkanı Tukur Yusuf Buratai, pazartesi günü son iki ayda Boko Haram'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 1429 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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