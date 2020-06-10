OECD'den Türkiye ekonomisiyle ilgili şaşırtan tahmin!

Küresel ekonomi için 2020 yılında daralma beklentisini yüzde 6 olarak açıklayan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye ekonomisinin yüzde 4.3 daralmasını bekliyor.

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Pandemide ikinci dalga yaşanması durumunda ise bu daralmanın yüzde 8.1 olacağı öngörüldü. Dünya'nın aktardığına göre, OECD bu yıl dünya ekonomisinde de yüzde 6'lık sert daralma bekliyor. Kurum, ikinci dalga durumunda ise bu daralmanın yüzde 7.6'ya ulaşacağını öngörüyor.

2021'de kademeli yavaş toparlanma

Türkiye'nin göreceli olarak ılımlı sosyal güvenlik ağının ve şirketlerin borç yüklerinin sonucu olarak, korona virüsün yayılmasını önlemek için alınmış tebirlerin kaldırılması sonrasında kademeli bir toparlanma beklediklerini ifade eden OECD, "İkinci dalganın geldiği senaryoda ise, karantina, kapatma tedbirlerinin yeniden uygulanması 2020'de daha keskin yatırım ve üretim düşüşüne, 2021'de daha kademeli,daha yavaş yavaş bir toparlanmaya yol açar" değerlendirmesini yaptı.

OECD raporunda, Koronavirüs salgınında ikinci bir dalganın yaşanmaması halinde Türkiye ekonomisinin 2020'de yüzde 4,8 daralacağı, 2021'de ise yüzde 4,3 büyüyeceği tahmini yer alırken, enflasyonun 2020 sonunda yüzde 10,6 ve 2021 sonunda yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşeceği tahminine yer verildi.

İşsizlik tahminleri yüzde 15.6 ve yüzde 14.2

İşsizlik oranı için 2020 ve 2021 tahminleri yüzde 15,6 ve yüzde 14,2 olurken, cari işlemler dengesi/GSYH oranı için beklentilerde sırasıyla yüzde 0,9 ve -1,3 olarak duyuruldu.Koronavirüs salgınında ikinci dalganın vuracağı senaryosuna göre de tahminlerde bulunan OECD, ikinci dalganın vurması halinde Türk ekonomisinin 2020'de yüzde 8,1 küçüleceğini ve 2021'de sadece yüzde 2,0 büyüyeceğini öngördüğünü belirtti. 2020 ve 2021 sonu enflasyon tahminlerini yüzde 10,3 ve 8,6 olarak belirleyen OECD, işsizlik oranlarının ise yüzde 16,8 ve 16,1 olacağını tahmin etti. Cari işlemler dengesi/GSYH oranı için beklentiler ise sırasıyla yüzde 0,6 ve -0,4 oldu.