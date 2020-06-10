HABER /  YEREL
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Bolu'da vaka sayısı arttı vali 'bu sayı az değil' dedi uyardı

Anadolu Ajansı
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

BOLU Valisi Ahmet Ümit, "Bolu'da son 10 gün içerisinde 23 tane pozitif vaka tespit edildi ve bu sayı az değil. Her an virüs aramızda dolaşıyor demektir." dedi.

Abone ol

Bolu İl Özel İdaresi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vali Ümit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili il genelinde alınan tedbirlerin devam ettiğini söyledi. 

"Her an virüs aramızda dolaşıyor demektir"

Yeni vakaların çıkmaya devam ettiğini hatırlatan Vali Ümit, "Bolu'da son 10 gün içerisinde 23 tane pozitif vaka tespit edildi ve bu sayı az değil. Her an virüs aramızda dolaşıyor demektir. Bundan sonra bizim için en büyük tehlike rehavet içerisinde hareket etmektir." diye konuştu. 

Vali Ümit, şöyle konuştu:

"Artık normalleşiyoruz, dolayısı ile de virüste bitti, her şey kapandı, işimizde gücümüzdeyiz düşüncesi Allah korusun bizleri eskiye döndürebilir. Bu önemli bir tehlike. Bu tehlikeye karşı dikkat etmek lazım. Maske, mesafe ve hijyen." 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bursa'da görenler gözlerine inanamıyor alev alev yanan çeşmeden kana kana su içiyorlar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Hamza Aydoğdu Aksaray Valisi oldu öğretmenler Twitter'ı salladı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özkan duyurdu: Antikor testleri pazartesi 81 ilde başlıyor
Profesör online sınavda porno izledi! Atılım Üniversitesi'nde skandal!
TÜİK mart ayı işsizlik rakamlarını açıkladı! Yüzde 13,2 seviyesinde
Batman Valisi Hulus Şahin'den vahşi sulama yöntemine tepki: Su bedava gelmiyor
Ayasofya kararnamesindeki Atatürk'ün imzası sahte mi? İşte kritik tarih
ÖNCEKİ HABERLER
Elektrik ve doğal gaz faturalarını devlet ödeyecek! Önemli adım
Kurban bayramına kaç gün var kurban tatili kaç gün olacak?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara: Aşı takvimindeki değişiklikte koronavirüs etkisi yok
Jeremain Lens: Seyircisiz Galatasaray maçı, derbi hissiyatında geçmedi
Tokat'ta ondan bir tane daha yok mesleği her hayalini yaşattı
Devlet anaokulları kayıtları ne zaman kaç aylık çocuklar alınıyor?
Yorumlar