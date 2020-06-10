ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te ortaya çıktı 18 yaşındaki kız 62 yaşındaki adama kaçtı

Sümeyye mektupta; "Ben asker arkadaşımla gidiyorum beni aramayı, arayıpta sizi köye rezil etmeyin. Ben 6 yada 8 ay sonra geri dönerim. Beni siz hiç merak etmeyin olur mu? Anneme söylersin beni merak etmesin. Ben geri döneceğim." satırlarından sonra ortadan kayboldu.